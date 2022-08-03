2022 Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 artarak 41 bin 031 adet oldu.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 oranında azalarak 410 bin 110 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 7,9 oranında azalarak 319 bin 313 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,3 azalarak 90 bin 797 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 Temmuz ayında yüzde 9,1, otomobil pazarı yüzde 13 artarken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 3,1 oranında azaldı. 2022 yılı Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Temmuz ayına göre yüzde 9,1 artarak 52 bin 206 adet oldu. (İHA)