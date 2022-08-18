Okulların bir taraftan fiziki mekânları güçlendirilirken diğer taraftan öğrencisi, öğretmeni, yönetici ve velilerine kapsamlı eğitim destekleri sağlandığını kaydeden Kodek, ayrıca ders araç gereçleri ile donatım malzemeleri açısından da bu okulların desteklendiğini belirtti.

2022-2023 eğitim öğretim yılının 12 Eylül 2022'de başlayacağını belirten Kodek, bu tarihe kadar proje kapsamında yapılması planlanan çalışmaların tamamlanarak okulların her anlamda hazır olarak yeni eğitim öğretim yılana başlayacağını söyledi. (Haber Merkezi)

