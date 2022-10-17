Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Çorum Şube Başkanlığı ile birlikte Atatürk Anıtı, Şehitlik ve Şehitlik Müzesi’ni ziyaret ettiklerini belirten TEMAD Çorum Şube Başkanı Ertan Karabıyık, Çorum Şubesi’nin de 19’ncu yılı geride bıraktığını kaydederek, “TEMAD 98 şubesi ile büyük bir camiadır. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, gönüllü ve karşılıksız hizmet anlayışı ile kamu yararına çalışan dernek statüsündedir. Toplumsal fayda ön plandadır. Siyasi partilerle ilişkisi tarafsızdır. Ulusal sorunlarda söz sahibi olan toplumdaki saygınlığı ve üyeleri arasındaki güçlü bağı ile örnek alınan sivil toplum kuruluşudur. TEMAD milli bir güçtür. Emekli ve muvazzaf olmak üzere astsubaylarımızın günü kutlu olsun. Ülkemiz de sağlık huzur ve barış içinde yaşasın” dedi.

(Haber Merkezi)

