02 Mart’ta gece 02:00 ile 02:30 arasında Yavruturna Mahallesi Bahabey Caddesi ve Gülabibey Mahallesi Nurettin Bey Caddesi üzerinde bulunan iki ayrı telefon dükkanının kapı ve camlarını çekiç yardımı ile kıran hırsızlar işyerlerinde bulunan 21 adet telefonu çaldı.

Meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri incelemeye aldıkları güvenlik kameralarından tespit ettikleri şüpheliler F.G ve E.S.’yi çaldıkları 21 adet telefon ile birlikte yakalayarak gözaltına aldılar.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

