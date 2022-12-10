2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 18.hafta maçında, yarın Isparta 32 Spor’la deplasmanda karşılaşacak.

4 haftalık galibiyet serisi Çarşamba günü Düzcespor’la oynanan erteleme maçında son bulan Çorum FK, bu yenilgi ile şampiyonluk yarışında önemli bir yara alırken, yarın Isparta’da bu yarayı sarmaya çalışacak.

Galibiyete odaklanan Çorum FK’da, sakat ve cezalı oyuncu sayısının bir hayli fazla olması, kadro kurma konusunda teknik direktör Tahsin Tam’ı zor durumda bırakıyor. Kritik karşılaşmada, Berkay Can Değirmencioğlu ve Ferhat Yazgan sarı kart cezalısı oldukları için forma giyemeyecekler. Sakatlıkları bulunan Serkan Yavuz, Murat Yıldırım ve Atakan Cangöz’ün durumları ise maçtan önce yapılacak kontrollerde belli olacak.

Son haftaların formda takımı Isparta 32 Spor’da da tüm planlar galibiyet üzerine yapılıyor. Teknik direktörlük görevine Hakan Yılmaz’ın getirilmesinden sonra çıkışa geçen ve son 5 maçta 10 puan toplayan Isparta temsilcisinde ise Musa Nizam ve Cem Özdemir sarı kart cezalısı.

29 puanla 4.sırada yer alan Çorum FK ile 20 puanlı 13.sıradaki Isparta 32 Spor arasında yarın Isparta Atatürk Stadı’nda oynanacak maçı Trabzon bölgesi B klasman hakemlerinden Sinan Özcan yönetecek. Saat 14.00’te başlayacak maçta Sinan Özcan’ın yardımcılıklarını ise Ordu bölgesinden Metin Yalçın ve Giresun bölgesinden Giray Kara yapacak. Gümüşhane bölgesinden Şahin Berker de maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Hüseyin AŞKIN)

