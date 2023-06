Türkiye Tekvando Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası 17-21 Ağustos tarihleri arasında Sinop'ta yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun katıldığı şampiyonada Çorum'u Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün sporcularından Salim Can Demir temsil etti. Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda Çorumlu sporcu Türkiye yedincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. Genç sporcu bu başarısının ardından 1-2 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan ümit milli takım seçmelerine davet edildi.

Uzun yıllardır tekvando branşında milli takıma sporcu gönderemeyen Çorum'da Salim Can Demir'in milli seçmelerine çağrılması Çorum tekvando camiasında sevinçle karşılandı.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ve milli takımlar antrenörü Muharrem Saltan konu hakkında yaptığı açıklama da, şampiyona Salim Can Demir'in önemli bir başarıya imza attığını söyledi. Salim Can, bu performansı ile ümit milli takım seçmelerine çağrılmasının da önemli olduğunu da söyleyen Saltan, sporcusunu tebrik ederken, Çorum Belediyesi'ne de desteklerinden ötürü teşekkür etti.

(Rıfat KARA)