Anitta Otel’de yapılan programa 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi Müdürü Süleyman İpek, Proje Danışmanı Aydın Uz ve yarışmaya ‘leblebiler’ takımı adı altında giren öğrenciler katıldı.

Yemekte konuşma yapan Anitta Otel CEO’su Selahattin Şahin, öğrencileri ve öğretmenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Anitta Otel ve Irmakçılar A.Ş olarak projenin sponsoru olduklarını hatırlatan Şahin, projenin içinde yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, bundan sonra da bu tür projeleri destekleyeceklerini ifade etti. Programda Anitta Otel CEO’su Şahin, öğrencilere plaket verdi.

ROBOT FEZABOT’U ÜRETTİLER

Aydın Uz danışmanlığında öğrenciler; Ertuğrul Gazi Sarıtaş, Ebrar Yiğit Ceylan, Miraç Dumlu, Mehmet Gerçekçioğlu, Yusuf Öztürk, Arda Yıldırım, Beyza Nur Kula, Zeynep Kaplan, Alper Eymen Uz ve teknisyen Levent Baydur'dan oluşan “Leblebiler” takımı yarışmaya kendileri ürettikleri, belirtilen yolu takip etme, ortam hakkında bilgi verme, engel algılama ve istenilen bir cismi otonom bir şekilde alıp belirtilen noktaya bırakma gibi özelliklere sahip Fezabot isimli robotla katıldı ve ikincilik elde etti.

(Nurdan AKBAŞ)

