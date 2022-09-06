Bu yıl Samsun’da düzenlenen Havacılık, Uzay Teknoloji Festivali 2022 TEKNOFEST’te Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projesi alanında Çorum Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Cihad Can Özbaydemir, danışman öğretmeni Mehmet Fidan “İklim Kutusunun Öğrencilerin İklim Değişikliğine Yönelik Farkındalıkları Üzerine Etkisi” projeleri ile Türkiye birincisi oldu.

Sanayide Dijital Teknolojiler alanı temel kategoride, 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi Aydın Uz danışmanlığında öğrenciler; Ertuğrul Gazi Sarıtaş, Ebrar Yiğit Ceylan, Miraç Dumlu, Mehmet Gerçekçioğlu, Yusuf Öztürk, Arda Yıldırım, Beyza Nur Kula, Zeynep Kaplan, Alper Eymen Uz ve teknisyen Levent Baydur'dan oluşan “Leblebiler” takımı ise Türkiye İkincisi olmayı başardı.

Sanayide Dijital Teknolojiler alanı ileri kategoride ise, TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hacı Recep Seyis ve Erdoğan Anaç danışmanlığında öğrenciler; Muhammed Altunörs, Muhammed Caner Sayın (Hitit Üni.), Furkan Torun, Efe Koca, Yusuf Aksu, Yusuf Can Ünsal, Enes Demirtaş, Mert Sefa Laik, Özgür Kaan Özduyucu, Elif Bilgi, Ahmet Esad Külahcı, Kemal Çelik, Mustafa Çelik, Emrullah Demiral ve Serkan İmam'dan oluşan “Çorobot” takımı Türkiye ikincisi oldu.

Alınan dereceler sonrası İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Teknofest'te ilimizi en güzel şekilde temsil eden tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür eder, derece alarak bizleri onore eden öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Teknofest yarışması sürecinde emeği geçen herkese teşekkürler” denildi.



(Volkan SINAYUÇ)

