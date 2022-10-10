TEKNOFEST’te Sanayide Dijital Teknolojiler alanı temel kategorisinde Aydın Uz danışmanlığında “Leblebiler” takımı ile Türkiye ikincisi olmayı başaran öğrenciler Ertuğrul Gazi Sarıtaş, Ebrar Yiğit Ceylan, Miraç Dumlu, Mehmet Gerçekçioğlu, Yusuf Öztürk, Arda Yıldırım, Beyza Nur Kula, Zeynep Kaplan, Alper Eymen Uz ve teknisyen Levent Baydur’u ağırlayan Vali Çiftçi heyeti kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Okul Müdürü Süleyman İpek’in de hazır bulunduğu ziyarette Vali Çiftçi öğretmen ve öğrencilere başarı belgesi de verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

