AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Samsun İl Teşkilatının Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısının yapılacağı salona giderek yapılan son hazırlıkları inceledi. Daha sonra Çarşamba Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST Karadeniz 2022 etkinliklerine katılarak milli teknoloji hamlesi coşkusuna ortak oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı TEKNOFEST’te AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Teşkilat Başkanlığı Karadeniz Bölge Koordinatörü Yahya Çelik, Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz ve Samsun İl Başkanı Ersan Aksu da hazır bulundu.

Yusuf Ahlatcı, burada ayrıca AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Bilgi ve İletişim Teknojileri Başkanı Ömer İleri ile bir araya gelerek, onlarla yaptığı sohbet esnasında dünya’nın merkezi Çorumlu vatandaşların selamlarını da iletmeyi ihmal etmedi.

TEKNOFEST’in ilk gününden son anına kadar etkinlik alanında gençlerle bir araya gelen Yusuf İl Başkanı Ahlatcı, tüm stantları tek tek gezerek yapılan çalışmaları inceledi ve teknoloji tutkunlarına başarı dileğinde bulundu. Festival’de sergilenen yerli ve milli teknolojileri yakından inceleyen İl Başkanı Ahlatcı, ayrıca burada yarışan gençlerle de uzun uzun sohbet edip projeleri hakkında bilgi aldı.

TEKNOFEST’in gençler üzerinde bilim ve teknoloji adına pozitif izler bırakacağını vurgulayan Ahlatcı, “TEKNOFEST, çocuklarımızın ve gençlerimizin yeteneklerini sergileyebilmeleri ve geliştirebilmeleri adına çok önemli bir platform. Burada yarışan gençlerimiz, yarının yapay zekalarını, insansız hava araçlarını ve dijital teknolojilerini geliştirecek birer bilim insanı olacak. Böylece milli teknoloji hamlemiz ivme kazanacak” diye konuştu.

Festival’de yarışan gençleri gayret ve cesaretleri için tebrik eden Ahlatcı, “’Milli Teknoloji Hamlesi’ vizyonuyla geleceğimize ışık tutan TEKNOFEST’te emeği geçen herkese ülkem adına teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Geleceğin teknolojilerinin sergilendiği TEKNOFEST'ti büyük bir katılımla tamamlandığını belirten Ahlatcı, “Bu Güzel günün son karelerinde AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, Mali ve İdari İşler Başkanımız Sayın Vedat Demiröz ve TÜGVA Genel Başkanımız Sayın Enes Eminoğlu ile TEKNOFEST’ten güzel anılar. Geleceğimiz olan gençlerimize güvencemiz tamdır” dedi.

AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşaknı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı öncesinde, devam eden son hazırlıklarda inceledi. Yusuf Ahlatcı, TEKNOFEST programından sonra Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda yapılan İl Danışma Toplantısı'na katıldı.

Samsun ziyareti sırasında bakanlarla görüşme fırsatı bulan Ahlatcı, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile bir araya gelerek İlimizde yapılan ve planlanan tarımla alakalı projeler hakkında istişare ve değerlendirmede bulundu. Çorum İl Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan’la yapılan video konferans aracılığı ile Bakan Kirişçi Çorumlu çiftçilere, üreticilere ve ziraatçilere selamlarını iletti.

(Haber Merkezi)

