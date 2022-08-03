19-24 Temmuz 2022 tarihlerinde İzmit Körfez Pisti’nde yapılan “teknofest 2022 liseler arası effıcıency challenge elektrikli araç yarışmasından” başarıyla dönen TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robot Takımı Çorobot, 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihlerinde Samsun’da yapılacak finallerde Çorum’u temsil edecek.

Çorobot takımının danışman öğretmeni Hacı Recep Seyis, 8 öğrenci ve 2 danışman öğretmenden oluşan takımın 60 gün gibi kısa bir sürede gece gündüz demeden özveriyle çalıştığını söyledi.

Okul Müdürü Ömür Ergül ise “Teknofest 2022 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali yarışmaları için Çorobot takımımız yoğun bir çalışma dönemi geçirerek öğrencilerimizle birlikte okulumuz adına güzel bir sonuç elde etmişlerdir. Çorobot takımı danışman öğretmenleri Hacı Recep Seyis, Erdoğan Anaç ile takım öğrencilerimiz ve destek veren öğretmenlerimize teşekkür ederim. Ayrıca yarışmamıza sponsor olarak desteklerini esirgemeyen başta ASFAT(Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş.) Yönetim Kuruluna, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Çetin Başaranhıncal ve Yönetim Kuruluna, ÇOSİAD Yönetim Kurulu ile Dalyan Makine, İza Makine, Yuva Makine, Şenöz Metal, Dura Makine, F5 Makine ve Özduyu Sensör firmalarına ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi. (Haber Merkezi)