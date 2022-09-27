Samsun’da yapılan Havacılık, Uzay Teknoloji Festivali 2022 TEKNOFEST’te Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projesi alanında “İklim Kutusunun Öğrencilerin İklim Değişikliğine Yönelik Farkındalıkları Üzerine Etkisi” projeleri ile Türkiye birincisi olan Çorum Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Cihad Can Özbaydemir ile Proje Danışmanı Öğretmen Mehmet Fidan, Vali Çiftçi’yi makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Vali Çiftçi, başarılı öğrenci Özbaydemir ile öğretmeni Fidan’ı kutlayarak çeşitli hediyeler verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

