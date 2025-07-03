Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından KOSGEB Müdürü Halit Sıddık Tonkuş’a nezaket ziyaretinde bulunuldu.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Faruk Maraşlıoğlu ve Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Tuna Aydoğmuş’un ziyaretinde okulun OSB yerleşkesi ve İşletmede Mesleki Eğitim Modeli (3+1 eğitim modeli) hakkında bilgiler verildi. Görüşmede sanayi ve üniversite işbirliği ele alındı.

Ziyarette karşılıklı olarak fikir alışverişinde yapılabilecekler ele alınırken, KOSGEB Müdürü Tonkuş’a misafirperverliği için teşekkür edildi.

Muhabir: SELDA FINDIK