DATÇA NOTLARI 3

Mehmet YOLYAPAR

Datça’da bir de Çorum’un “sanat elçisi” yaşıyor: Ressam İbrahim Çiftçioğlu…

Benim mahalle arkadaşım, Çorumlu olarak övünç duyduğumuz muhteşem bir sanatçı.

İstanbul’da yaşıyordu, Datça’ya yerleşti. Datça’da Can Baba’yı (Can Yücel’i) anma etkinliklerinde hep ön safta, organizasyonun başında yer alan bir entelektüel.

Telefon ettim, randevulaştık.

Bodrum feribotunun kalktığı limana giderken, Karaköy’de devasa bir atölyesi var. Bahçe içindeki büyük taş bina, Köy Muhtarlığı tarafından kendisine tahsis edilmiş. Atölye dedimse, marangozhanesi bile olan bir atölye, artık siz tahayyül edin.

Kendisi gibi emekli öğretmen olan eşi Datça’da yaşıyor, O ise atölyesi ile yekvücut olmuş…

Sohbet ettik, görüşemediğimiz uzun yılların özlemini giderdik.

Bahçesinden erik, üzüm ikram etti. Hatta keçiboynuzu bile topladık.

Sevgili dost İbrahim Çiftçioğlu ile gerçekten gurur duyuyoruz.

*

Marinada bir tekne…Uzun yıllardan beri Ürgüp’te hizmet veren Dr. Ferit Kuz ile öğretmen eşi Nermin Kuz, emekli olunca, bir anlaşma yapmışlar: İki yıl süreyle, Ferit’in istediği gibi devamlı tekneke yaşayacaklar, sonraki iki yıl ise Nermin’in istediği yerde…Nermin kardeşimiz, teknede yaşamayı pek sevmiyor, ama anlaşma anlaşmadır. Açık denizlere çıkıyorlar, farklı yerleri dolaşıyorlar, ama sonunda yine Datça Marina’ya gelip demirliyorlar.

Nermin Kuz, “Evimin geniş buzdolabını özledim” diyor…

Yaşamımızda hiç önemsemediğimiz bir ayrıntı…Teknenin küçücük ve dikey buzdolabına kalınca, meğer ne kadar önemliymiş…

Süper pozitif, sempatik çift, Ahmet Ünal’ın arkadaşları…Dr. Ferit Kuz, liseyi Çorum’da okumuş, Kunduzhan Mahallesi’nde oturmuş…Ürgüp’te çok geniş bir çevresi ve saygınlığı var.

Bizler de tanır tanımaz öyle sevdik ki, hemen ertesi akşam bir araya gelme kararı aldık.

*

O gün, Yazılıkaya Yayın Kurulu’ndan, benim sevgili kardeşim Banu Özdil Yücel de eşi Türkay Yücel ile birlikte Datça’ya gelmiş olacaktı. Onlar için Datça zaten “ikinci adres”…

O arada, bazı işleri için Marmaris’te bulunan kuzenim Güley Keçecioğlu da geldi.

Tabii Kenan Abi’yi de davet ettik ve Ahmet Ünal’ın evinin bahçesinde dost sofrasını kurduk. Ne var ki, Asiye ve Süleyman Kahraman dostlarımız o gün ayrılıp İzmir’e gitmişlerdi.

Datça’nın hafif esintili akşamında doyumsuz güzel anları paylaştık.

*

Kenan Abi’ye söz vermiştik ikinci bir tekne gezisi için…

Bu geziye Gülay da katıldı.

Ve yine büyük keyf aldık, metrelerce derinlikteki dibi görünen Kenan Koyu’nda…

*

Liseden arkadaşım, Türkiye’nin pek çok büyük barajında imzası olan, Obruk Barajı’nın da Proje Müdürü, DSİ Müdürlüğü’nden emekli İnş.Müh.İsmail Hakkı Şenöz telefon etti “Datça’daymışsın!” diye.

Sosyal medyadan izleyen kayınbiraderi, sevgili dost Hüseyin Çakır, Milas Ören’den telefonla haber vermiş.

Meğer Hakkı’nın yazlığı da hemen yandaki sitede değil miymiş?

Eşi Hatice de zaten Hülya’nın Azap Sokağı’ndan komşusu…

Çok güzel ağırladılar bizi.

Eskilerden konuştuk.

Hakkı, Obruk Barajı’nın başındayken, barajla ilgili gelişmeleri, belki de ilin valisinden bile önce haber alırdım.

Şantiyede de çok yemek yedik birlikte.

Baraj kıyısında “hafta sonu evleri” tarzında güzel bir site oluşturmak üzere de çok kafa yorduk, ama başaramadık. İskelesi, kayıklarıyla, yeşillikler içinde bir yazlık sitesi hayal etmiştik, olmadı…

Yerine, pıtrak gibi hobi bahçeleri sardı her yanı…

Yadırganamaz kuşkusuz, ihtiyaçtan doğuyor.

(SÜRECEK)