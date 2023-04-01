Çocukları oruca alışmaları için yarım gün oruç tutulması anlamına gelen “Tekne Orucu” geleneği Çorum Belediyesi tarafından yaşatıldı. Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte tekne orucu tutan çocuklar için iftar yermeği verildi. Çorum Belediyesi tarafından ikram edilen yemeklerle, öğle ezanıyla birlikte oruçlarını açan çocuklar daha sonra palyaço ve animasyon gösterileriyle eğlenceli bir gün geçirdi.

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da tekne orucu tutan çocuklarla bir araya geldi. Başkan Aşgın iftar sonrasında çocuklara diş kirası olarak çikolata, şeker, kek ve krakerden oluşan hediye paketleri verdi.

Anadolu’ya özel bir gelenek olan ve çocukların oruca alışmaları için tekne orucu tutturulduğunu belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Biz de çocuklarımız için tekne orucu etkinliği düzenledik. Etkinliğimize ilginin yoğun olması bizleri mutlu etti. Çocuklarımızın oruçlarını Allah kabul etsin. Onlara öncülük yapan ailelerimize de teşekkür ediyorum.” dedi.

Millet Bahçesi’nde ayrıca spor etkinlikleri gerçekleştirildi. Spor alanlarında çeşitli aktivitelere katılan çocuklar güneşli bahar gününün tadını çıkarttı.

(Haber Merkezi)