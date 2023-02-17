Çorum’da yürüme engelli Seha Ceylan hayırseverlerin desteğiyle aldığı sobaları ve diğer yardım malzemelerini deprem bölgesine götürdü.

Depremde büyük kayıplar veren 10 ildeki binlerce vatandaşın yaralarını sarmak için tüm ülke el ele verdi. Çorum’da yaşayan yürüme engelli Seha Ceylan da depremin ardından bölgeye yardım için harekete geçti. Ceylan, deprem bölgesinde bulunan kişiler için çadır içinde de kullanılabilen 137 soba satın aldı.

Sobaların bir kısmını Adıyaman’ın Yaylakonak beldesindeki depremzedelere götüren Ceylan ve arkadaşları bir kısmını da Kahramanmaraş’a ulaştırdı.

Seha Ceylan’ın yardım götürdüğü kamyonetin önüne yazdırdığı “Bizim hiçbir unvanımız yok, zaten yardım için unvana gerek yok, sadece insanız. Çorumluyuz” yazısı dikkat çekti.



(Nurdan AKBAŞ)

