Beşir Derneği İl Temsilciliği yardıma muhtaç olan vatandaşlara yardım eli uzatmaya devam ediyor. İl Temsilcisi Adem Gökbulut ile Ahmet Öztürk yaşlı vatandaşın hayalini gerçekleştirerek tekerlekli sandalye temin etti.

Beşir Derneği Temsilcisi Gökbulut, “Dernek olarak tekerlekli sandalye ihtiyacı olan, Buharaevler Mahallesi’nde oturan yüzde 92 engelli Fatma Biçer’e bağışçılarımızın desteği ile temin ettiğimiz tekerlekli sandalyesini teslim ettik. Bu hizmette emeği geçen, bağışçılarımıza ve Çorum Semerkand Vakfı’na teşekkürler ediyoruz” dedi. (Bülent USLU)

