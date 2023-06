Çorum FK’nın deneyimli sol beki Erkan Kaş, Sivas Belediye maçından sonra yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlediklerini ve tek düşüncelerinin şampiyonluk olduğunu ifade eden Erkan Kaş, “Öncelikle, her koşulda bizi desteklemeye gelen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlar bizim için farklı bir güç oluyor her zaman. Bizi destekleyen başkanımıza, yönetimimize, herkese elimizden gelen her şeyin en iyisi vermeye çalışıyoruz. Takım olarak da gayet iyiyiz. İstediğimiz sonucu aldık.

Geçen hafta, Afyonspor’la talihsiz bir şekilde berabere kaldık. O maçta da çok iyi oynamamıza rağmen istediğimizi alamamıştık. Ama şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Tek düşüncemizin de bu olduğunu söylemek istiyorum” dedi.

Taraftarlarla ilgili de konuşan Erkan Kaş, “Buradaki maçlara geliyorlar, deplasmanlara geliyorlar. Bizim için ekstra güç kaynağı. Onlara da çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)