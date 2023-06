AK Parti İl Kadın Kolları tarafından “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” nedeniyle bir basın açıklaması yapıldı.

Parti binasında gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan İl Kadın Kolları Başkanı Demir, kadın odaklı politika ve uygulamaların takipçisi oldukları kadar kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve yaptırımların artırılması için de var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle bu konudaki kararlılıklarını bir daha vurgulamak ve hükümet tarafından atılan adımları bir kez daha hatırlatmak istediklerini kaydeden Demir, “Kadını ve kadının varlığını son derece önemseyen bir yaklaşımla Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da sık sık tekrarladığı gibi kadına şiddetin, insanlığa ihanet olduğunu bir kez daha haykırıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak, her adımımızda bu bilinçle hareket ediyor, her fırsatta dile getiriyoruz.

Kadına yönelik şiddet, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen, kadının insan hakları ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranıştır. Kadına yönelik şiddet, sadece ülkemizin değil, maalesef tüm dünyanın sorunudur. Başta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin kadınlara ve çocuklara yaptığı her türlü şiddetle kararlılıkla mücadele edeceğiz. Var olan çözüm önerilerimize yenilerini ekleyerek, canla başla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

(Taner ŞİMŞEK)