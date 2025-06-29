TEDAŞ, vatandaşların Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yaptığı başvuruların daha hızlı, etkin ve şeffaf şekilde çözüme kavuşturulması için geliştirilen TEDAŞ CİMER İletişim Merkezi (TEDCİM) uygulamasının devreye alındığını duyurdu.

TEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı işbirliğiyle geliştirilen uygulama, vatandaş odaklı hizmet anlayışını güçlendirmek ve elektrik dağıtım hizmetleriyle ilgili başvuruların yönetimini daha etkin ve verimli hale getirmek için tasarlandı.

Başvurular, TEDAŞ tarafından TEDCİM üzerinden dijital ortamda, özel elektrik dağıtım şirketlerine anlık olarak iletilebilecek ve takip edilebilecek.

Muhabir: AA AJANS