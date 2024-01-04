HİTÜ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü’nde eğitimcilerini sürdüren üniversite öğrencileri, Çorum Özel TED Koleji’nin 7-11 yaş aralığındaki öğrenci grubuyla atölye çalışması yaptı.



Etkinliğe Resim Bölüm Başkanı Doç. Muteber Burunsuz, Öğr. Gör. Neslihan Yılmaz Toprak, TED Çorum Koleji İlkokul Müdür Yardımcısı Evren Meriç, Görsel Sanatlar Öğretmeni Evrim Karasaç Işık ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Özlem Erdugan Eftekin katıldı.

Resim Bölümü 1. ve 4. sınıf öğrencileriyle bir araya gelen TED Koleji öğrencileri akrilik boya ve pastel boya teknikleriyle çalışmalar gerçekleştirdi. Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından öğrencilere Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Atölyeleri de gezdirildi.

Minik öğrencilerin büyük bir heyecan ve mutlulukla oluşturdukları çalışmalar ileride ortaya çıkaracakları sanatsal ve kültürel değerlerin bir izdüşümü olarak değerlendirildi.

Etkinlik sonrasında Resim Bölüm Başkanı Doç. Muteber Burunsuz ve TED Koleji Görsel Sanatlar Öğretmeni Evrim Karasaç Işık karşılıklı teşekkür ve memnuniyetlerini dile getirdi.