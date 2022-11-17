Çorum’daki Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtları’nın yönetici ve öğrencileri tarafından başlatılan “Tecrübeye Kulak Ver” projesi kapsamında ilk ziyaret edilen, duayen gazeteci, ÇORUM HABER Kurucusu, Başyazarı ve Şirket Genel Müdürü, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar oldu.

Ziyarete, Klinik Psikolog Havva Kahraman, iki kız yurdunun eğitim sorumluları Semanur Dağhan, Azra Kunduracı ve Gençlik Lideri Merve Yallım ile öğrenciler Gamze Aksoy, Melike Nur Oktay, Zeynep İrem Yenigün ve Esma Çelik katıldı.

(Volkan SINAYUÇ)

