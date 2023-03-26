Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), “Asrın Felaketi”nin yaşandığı 11 ilde depremzedelerin yüzlerini güldürmek adına çeşitli illerde konteynerler yaptırıyor. Bu kapsamda Çorum'da yaptırılan konteynerlerin bir kısmı, İl Müftüsü Muharrem Biçer'in dualarının ardından yola çıktı.

Hayırsever vatandaşlara teşekkür eden Çorum İl Müftüsü Biçer, “Türkiye Diyanet Vakfı olarak ilimiz sanayiinde 500 adet konteyner yaptırılmakta olup, günlük 10-15 adeti deprem bölgesindeki illere gönderilmekte ve bu vesileyle afetzedelerin yaraları sarılmaya çalışılmaktadır. Rabbim ülkemizi tüm afetlerden korusun” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

