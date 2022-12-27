36 ilde 271 arsa satışa çıkarıldı 36 ilde 271 arsa satışa çıkarıldı

ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 100 daimi işçi istihdam edecek. Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden 26.12.2022 - 30.12.2022 tarihleri arasında yapılacak.
Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinden sadece birine müracaat edebilecek. Sözlü sınav, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Hacıbayram Mahallesi Hipodrom Cad. No:3 Altındağ, Ankara adresinde yapılacak Sınava ilişkin detaylar evrak teslimi sonrası internet sitesinden duyurulacak.
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