ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 100 daimi işçi istihdam edecek. Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden 26.12.2022 - 30.12.2022 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinden sadece birine müracaat edebilecek. Sözlü sınav, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Hacıbayram Mahallesi Hipodrom Cad. No:3 Altındağ, Ankara adresinde yapılacak Sınava ilişkin detaylar evrak teslimi sonrası internet sitesinden duyurulacak.

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