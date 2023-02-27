TBMM Genel Kurulu son olarak Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanmış ve depremler nedeni ile milletvekillerinin bölgelerde olması sebebi ile çalışmaları ertelenmişti. Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere yarın toplanacak.

Öte yandan, AK Parti Grup Başkanvekilleri, Grup Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında toplandı. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda, genel kurul gündemine gelecek konular gözden geçirildi. Buna göre deprem araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin siyasi partilerin vereceği önergeler ele alınacak. TBMM’de diğer gündem maddesinin ise Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yasa teklifi olacağı öğrenildi.

(Haber Merkezi)

