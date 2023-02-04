Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak maçta Muğla bölgesi B klasman hakemlerinden Tayfun Sarı düdük çalacak. Saat 14.00’te başlayacak maçta Tayfun Sarı’nın yardımcılıklarını ise İzmir bölgesinden Uğur Başdaş ile Denizcan Şahin yapacak. Ankara bölgesinden Efe Tanrıverdi de maçta dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Orta hakem Tayfun Sarı, Çorum FK’nın 5 Kasım 2020’de, sahasında Eyüpspor’u 3-0’lık skorla elediği Türkiye Kupası maçını yönetmişti. Sarı, Bursaspor’un ise ilk kez maçını yönetecek.

(Hüseyin AŞKIN)

