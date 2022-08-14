TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk eti üretimi %13,4, kesilen tavuk sayısı %13,3, hindi eti üretimi %11,7 ve tavuk yumurtası üretimi %2 arttı. Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre kesilen tavuk sayısı %12,8, hindi eti üretimi %10, tavuk eti üretimi %10 ve tavuk yumurtası üretimi %0,2 arttı.

Bir önceki ay 199 bin 900 ton olan tavuk eti üretimi Haziran ayında %9,8 artarak 219 bin 493 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 590 milyon 600 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Haziran ayında %3,9 azalarak 1 milyar 528 milyon 58 bin adet oldu. (Haber Merkezi)