Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü, Ağustos ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verisini açıkladı. Buna göre, Tavuk eti üretimi 215 bin 865 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,68 milyar adet olarak gerçekleşti. Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre hindi eti üretimi yüzde 15,7, tavuk eti üretimi yüzde 12,1, kesilen tavuk sayısı yüzde 11 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 5,1 arttı.

Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre kesilen tavuk sayısı yüzde 12,8, tavuk eti üretimi yüzde 11, hindi eti üretimi yüzde 10,8 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 1,2 arttı. Bir önceki ay 188 bin 613 ton olan tavuk eti üretimi Ağustos ayında yüzde 14,4 artarak 215 bin 865 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 567 milyon 430 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Ağustos ayında yüzde 7,5 artarak 1 milyar 684 milyon 858 bin adet oldu.

(Haber Merkezi)

