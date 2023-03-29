Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Ocak ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verisini açıkladı. Buna göre, tavuk eti üretimi 191 bin 807 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,73 milyar adet olarak gerçekleşti. Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,3 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 3,8, kesilen tavuk sayısı yüzde 6 ve hindi eti üretimi yüzde 16,2 azaldı.

Bir önceki ay 201 bin 123 ton olan tavuk eti üretimi Ocak’ta % 4,6 azalarak 191 bin 807 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 745 milyon 979 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Ocak’ta % 1,1 azalarak 1 milyar 727 milyon 224 bin adet oldu.

(Haber Merkezi)

