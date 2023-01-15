Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Kasım ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verisini açıkladı. Buna göre, tavuk eti üretimi 200 bin 77 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,74 milyar adet olarak gerçekleşti. Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 6,8, tavuk eti üretimi yüzde 1,4 ve kesilen tavuk sayısı yüzde 1,2 artarken hindi eti üretimi yüzde 1,4 azaldı. Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre kesilen tavuk sayısı yüzde 9,8, tavuk eti üretimi yüzde 8,7, hindi eti üretimi yüzde 7,5 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,5 arttı.

Bir önceki ay 201 bin 203 ton olan tavuk eti üretimi Kasım ayında yüzde 0,6 azalarak 200 bin 77 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 766 milyon 165 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Kasım ayında yüzde 1,7 azalarak 1 milyar 736 milyon 724 bin adet oldu. (Aliye ÖNCEL)

