Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Ekim ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verisini açıkladı. Buna göre, tavuk eti üretimi 201 bin 203 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,77 milyar adet olarak gerçekleşti. Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,5, tavuk eti üretimi yüzde 2,3 ve kesilen tavuk sayısı yüzde 1,6 artarken hindi eti üretimi yüzde 18,8 azaldı.

Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre kesilen tavuk sayısı yüzde 10,7, tavuk eti üretimi yüzde 9,5, hindi eti üretimi yüzde 8,5 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,1 arttı. Bir önceki ay 1 milyar 719 milyon 465 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Ekim ayında yüzde 2,7 artarak 1 milyar 766 milyon 165 bin adet oldu.

(Aliye ÖNCEL)

