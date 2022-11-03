Sağlık-Sen tarafından toplantıda gündeme getirilen taleplere ilişkin açıklamalarda bulunan Saatcı, “Ek ödeme kanununda ve yönetmeliğinde önemli düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan bu düzenlemeler çalışanların önemli bir kesiminde memnuniyet yaratmış ancak belli hizmet sınıflarında ise beklentileri karşılamak bir yana büyük hayal kırıklığına neden olmuştur. Sağlık hizmetleri bir bütündür. Yapılacak olan düzenlemelerin bu bütünlüğü bozmaması gerekmektedir. Ancak yapılmış olan düzenlemelerin kapsayıcı olmaması ve çalışanların önemli bir kesiminin göz ardı edilmesi bozulmuş olan çalışma barışını daha da derinleştirerek sağlık hizmeti sunumunda büyük bir memnuniyetsizlik yaratmaktadır. Bu nedenle önümüzdeki günler içerisinde mutlak surette bir takım düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir” dedi. (Haber Merkezi)

