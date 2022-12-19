ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Mülkiyeti Bitlis İl Özel İdaresi'ne ait Tatvan İlçesi Benekli Köyü 336 ada 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 nolu parsellerde yer alan 10 adet sanayi arsası, 2022 yılı itibari ile mevcutta çalıştırdığı kişi sayısı, taahhüt etmesi gereken kişi sayısı ve 2022 yılı itibari ile yılık cirosu üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile Bitlis İl Encümeni'nce 29.12.2022 Perşembe günü ayrı ayrı yapılacak ihaleler ile satılacak.

İhale Bitlis Merkez Beşminare Mahallesi 1313 Sokakta bulunan Bitlis İl Özel İdaresi Hizmet Binasındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacak. İhale ile ilgili şartname ve ekleri ihale gün ve saatine kadar mesai saatleri içinde Bitlis İl Özel İdaresi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Emlak Servisinde görülebilir.

Taşınmazın tapu kütüğünde “Küçük Sanayi Sitesi, Tekstil Kent yapılmak şartıyla” şerhi yer almakta ve ayrıca şartnamede belirtilen diğer şerhlerde tapuya işlenecektir.

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