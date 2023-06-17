Ve karneler alındı.

Değerli ebeveynler unutmamalı ki karne okul başarısının göstergesidir, önemli olan hayatın içinde sağladığımız başarıdır.

Çocuğunuzu lütfen tembel, başarısız, aptal gibi etiketlemeyin. Çocuğunuzu diğer çocuklarla lütfen kıyaslamayın.

Kötü karne düzeltilebilir, fakat çocuğun kişiliğine verilen zarar telafi edilmeyebilir. Çocuktan beklenen başarı, çocuğun kapasitesiyle doğru orantılı olmalıdır. Aksi takdirde göstermiş olduğunuz yanlış tutum çocukta kaygı ve endişenin oluşmasına sebep olabilir. Beklentileri doğru belirlemek için, çocuğun potansiyelini ve çocuğu iyi tanımak gerekmektedir.

ANNE BABALAR DA KENDİNİ DEĞERLENDİRMELİ

Sevgili ebeveynler lütfen çocuğunuzu değerlendirirken kendinizi de mutlaka değerlendirin. Bu süreçte çocuğunuzun kendisini tanıması, keşfetmesi için doğru ve yeterli rehberlik yaptınız mı? Özgüvenini kazanması için yardımcı oldunuz mu? İletişimin açık olduğu aile ortamı sunuldu mu? Küçükken dersleriyle ilgilenip sorumluluk alma ve ders çalışma alışkanlığını doğru kazandırdınız mı?

PEKİ TATİLDE NE YAPMALI?

Tatilin öncelikle çocukların eğlenmesi ve dinlenmesi için verilen bir zaman dilimi olduğunu unutmayın. Tatil zamanını ders çalışarak geçiren çocuklar okuldan daha çabuk sıkılabilirler. Başarısız olduğu derslerle ilgili çok yoğun ve yorucu olmayan bir çalışma programı hazırlanabilir. İlgi ve yeteneklerini keşfetmesine rehberlik edin. Güçlü ve zayıf yönlerini öğrenmesine, yeteneklerini geliştirmesine katkı sağlamak için plan oluşturun. Sosyal becerilerini güçlendirecek etkinliklere dahil olması için teşvik edin.

Son olarak çocuklarınıza sevginizi maddi hediyeler ile değil manevi ikramlarla göstermeye dikkat edin. Teknoloji ve internet kullanımını sınırsızlaştırmamaya özen gösterin. Doğru kullanımı muhakkak öğretin.

Herkese dolu dolu geçecek keyifli ve sağlıklı tatiller.