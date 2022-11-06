Çorum Valisi Mustafa Çiftçi de önceki gün merkeze bağlı Tatar Köyü’nü ziyaret etti.

Vali Çiftçi önceki gün beraberinde İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İl Müftüsü Muharrem Biçer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak ile birlikte Tatar Köyü’nü ziyaret ederek vatandaşlarla biraraya geldi.

Vali Çiftçi ve protokol üyeleri köylülerle sohbet ettikten ve köyün durumu ile ilgili bilgi aldıktan sonra Tatar Köyü’ne yapılan yeni muhtarlık binasının açılış törenine de katıldı.



(Volkan SINAYUÇ)

