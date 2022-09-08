CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, dün gazetemizi ziyaret ederek, konuya ilişkin tepkisini dile getirdi. Paylaşımı üzüntüyle karşıladığını belirten Tahtasız, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Parti yönetimi ve örgüt olarak 6’lı masanın prensiplerine tam bir bağlılık ve uyum içindeyiz. Amacımız, Türkiye’de demokrasiyi, adaleti, özgürlüğü hep birlikte inşa etmek. Partimizle üyelik dışında bir bağı olmayan kişinin bireysel görüşü, partimizi bağlamaz. Bu gibi talihsiz çıkışların partimizin yükselişine olumsuz etki yapmaması için, Çorum’da her kesime ulaşıp kendimizi anlatmaya çalışacağız.” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

