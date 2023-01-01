Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Ekim ayı Katı Yakıtlar İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, linyit üretimi Ekim ayında 7 milyon 462 bin 682 ton olarak gerçekleşti. Linyit satılabilir üretimi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 12,2 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 arttı.

Taşkömürü üretimi Ekim ayında 119 bin 246 ton olarak gerçekleşti. Taşkömürü satılabilir üretimi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 7,9 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 arttı. Taşkömürü koku satılabilir üretimi ise Ekim’de 414 bin 23 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim bir önceki aya göre yüzde 1,0 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 arttı. Taşkömürü ithalatı Ekim ayında 3 milyon 485 bin 908 ton olarak gerçekleşti. Taşkömürü ithalatı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 8,1 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 114,5 arttı. Taşkömürü koku ithalatı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 35,3 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 arttı.

Üretimin teslimatları karşılama oranı Ekim ayında yüzde 115,2 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 96,1, taşkömüründe yüzde 3,5 olarak hesaplandı. Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı. Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; Ekim ayında taşkömürü teslimatının yüzde 59,3'ü termik santrallere, yüzde 12,9'u kok tesislerine, yüzde 10,5'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 82,1'i termik santrallere ve yüzde 12,7'si demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 92,5 ile demir-çelik sanayine yapıldı.

(Haber Merkezi)

