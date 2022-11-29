Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Katı Yakıtlar İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, linyit üretimi Eylül ayında 6 milyon 653 bin 341 ton olarak gerçekleşti. Linyit satılabilir üretimi Eylül ayında bir önceki aya göre % 3,7 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 arttı.

Taşkömürü üretimi Eylül ayında 129 bin 410 ton olarak gerçekleşti. Taşkömürü satılabilir üretimi Eylül ayında bir önceki aya göre % 2,6 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre % 5,6 arttı. Taşkömürü koku satılabilir üretimi ise Eylül ayında 409 bin 929 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim bir önceki aya göre % 0,5 bir önceki yılın aynı ayına göre % 0,8 arttı.

Taşkömürü ithalatı Eylül ayında 3 milyon 225 bin 543 ton olarak gerçekleşti. Taşkömürü ithalatı Eylül ayında bir önceki aya göre % 10,1 bir önceki yılın aynı ayına göre % 3,8 azaldı. Taşkömürü koku ithalatı Eylül ayında bir önceki aya göre % 57,4 bir önceki yılın aynı ayına göre % 22,4 azaldı.

Üretimin teslimatları karşılama oranı Eylül ayında % 106,2 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda % 91,9, taşkömüründe % 3,9 olarak hesaplandı.

(Haber Merkezi)

