Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Kasım ayı Katı Yakıtlar İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, linyit üretimi Kasım ayında 6 milyon 728 bin 782 ton olarak gerçekleşti. Linyit satılabilir üretimi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 9,8 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 arttı.

Taşkömürü üretimi Kasım ayında 109 bin 578 ton olarak gerçekleşti. Taşkömürü satılabilir üretimi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 8,1 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 azaldı. Taşkömürü koku satılabilir üretimi ise Kasım ayında 403 bin 140 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim bir önceki aya göre yüzde 2,6azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 arttı.

Taşkömürü ithalatı Kasım ayında 3 milyon 487 bin 629 ton olarak gerçekleşti, Taşkömürü ithalatı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,05 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,4 arttı. Taşkömürü koku ithalatı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 66,1 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,7 azaldı.

Kasım ayında üretimin teslimatları karşılama oranı en yüksek linyitte gerçekleşti. Üretimin teslimatları karşılama oranı(2) Kasım ayında yüzde 106,4 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 96,9, taşkömüründe yüzde 3,3 olarak hesaplandı.

Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı. Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; Kasım ayında taşkömürü teslimatının yüzde 62,1'i termik santrallere, yüzde 14,3'ü kok tesislerine, yüzde 9,2'si demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 82,4'ü termik santrallere ve yüzde 11,3'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 91,1 ile demir-çelik sanayine yapıldı.

(Haber Merkezi)

