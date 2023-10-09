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İhale bedeli yaklaşık 60 Milyon TL olan Bayat Gediği, Garantievler, Özgürevler ve Ahçılar bölgelerini kapsayan dere ıslah çalışmaları devam ediyor.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın ısrarlı takibi sonucunda DSİ tarafından ihalesi yapılan Çorum Merkez İlçe 1 Kısım Derelerinde (Sıklık Dereleri ve Çorum Barajı Mansabı) taşkın koruma çalışmalarına geçtiğimiz Mayıs ayında başlanmıştı. Yaklaşık 5 kilometrelik bir alanda gerçekleşen çalışmalarda öncelikli olarak olası su taşkınlarına karşı önlem alınması amaçlanıyor.

Belediye Başkanı Aşgın, proje ile dere yataklarını düzenleyerek taşkın riskini en aza indirmeyi amaçladıklarını ifade ederek, “Bu çalışmaların tamamlanmasıyla, su taşkınlarına karşı daha etkin bir önlem alınmış olacak ve bölge halkına daha güvenli bir yaşam alanı sunulacaktır.” dedi.

Çorum Belediyesi ve DSİ'nin işbirliğiyle gerçekleştirilen dere ıslah çalışmalarının, Çorum için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Başkan Halil İbrahim Aşgın, proje kapsamında taşkın koruma setleri, dere yataklarının temizlenmesi gibi çalışmalar yapılacağını kaydetti.

Aşgın “Bu çalışmaların tamamlanmasıyla, su taşkınlarına karşı dirençli bir altyapı oluşturmuş olacağız.” diye konuştu.