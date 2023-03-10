AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Mücahit Keskinel’in de katıldığı ziyarette, üyelik formunu imzalayan Taşkan’ı ilk tebrik eden ise yine milletvekili adaylığı için görevini bırakan eski İl Başkanı Yusuf Ahlatcı oldu. Kendisi için bu müracaatın tarifsiz bir değer ve anlam taşıdığını kaydeden Taşkan, duyduğu gururu ifade ederek şunları dile getirdi: “AK Partililiğimizi de tescilledik çok şükür. Bu vakte kadar görevimiz nedeniyle üyesi olamadığımız AK Parti’nin üyelik müracaatını değerli Başkanım Yusuf Ahlatcı’yı ziyaret ederek üyelik formumuzu gururla imzalayıp Sayın İl Başkanımıza arz ettik.

Mesleki etik açısından resmi üyesi olamadığımız AK Parti’nin bugünden itibaren resmi üyesi sıfatı kazanmakla birlikte, gönül verip inandığım bir davanın da resmen üyesi olmanın gururunu yaşıyorum. Nezaketle bizi karşılayıp makamında ağırlayan ve tebriklerini bizimle paylaşan Başkanım Yusuf Ahlatcı’ya ve benim açımdan kıymetini ifade edemeyeceğim kadar büyük ve anlamlı olan bu müracaat için bana refakat eden kardeşim Mücahit Keskinel’e teşekkür ediyorum.”

(Volkan SINAYUÇ)

