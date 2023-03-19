Taşkan, “Bu memleketin geleceği için, gecesini gündüzüne katarak destanlar yazan bir davanın adı ve adresi olduğuna, yürekten inandığım AK Parti’de, başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında, kutlu bir davanın eri olabilmek adına, AK Partimizden Milletvekili Aday Adayı olduğumu onur duyarak ifade ediyorum” diyerek, AK Parti’ye müracaat eden tüm aday adaylarını canı gönülden kutladığını belirtti.

Yıllardır gazeteci olarak sürdürdüğü hayatında Çorum’da cereyan eden siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal her hadisenin canlı şahidi olduğunu kaydeden Taşkan, açıklamasında şunları bildirdi:

“Bu zamana kadar çok şükür ki gördüğümüz duyduğumuz hiçbir konudan geri durmadık, ‘bana ne’ deyip sırtımızı dönmedik.

İnşallah bundan sonra da kulağımızın duyduğu, gözümüzün gördüğü hiçbir probleme sırtımızı dönmeyeceğiz. Ezeli ervahta milletvekili olarak bize yazılmış bir kader varsa, üstleneceğimiz görevi alnımızın akıyla, şerefle, onurumuzla yerine getirip, kıymetli hemşehrilerimle her zaman el ele tutarak üzerimize alacağımız velayetin gereğini yapacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle, bugün beni yalnız bırakmayıp yanımda olan tüm dostlarıma canı gönülden minnetimi ve teşekkürlerimi bildiriyorum. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum.”

(Taner ŞİMŞEK)

