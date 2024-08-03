T.C.

ÇORUM

İCRA DAİRESİ

2023/492 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/492 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çorum İli, Merkez İlçesi, Büğet Köyü, Kireçcik Mevkii, 310 ada 98 Nolu Parselde Kayıtlı, 498,19 m² Alanında Arsa ihale yoluyla satılacaktır.

Adresi : Çorum İli, Merkez İlçesi, Büğet Köyü 310 Ada 98 Parsel Çorum Merkez

Yüzölçümü : 498,19 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.725.535,75 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2024 - 11:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2024 - 11:31

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 11:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2024 - 11:31

01/08/2024

Mehmet Semih DEMİRCİ

İcra Müdür Yardımcısı

152741

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.