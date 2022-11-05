Çorum Altınbaş Köyü’ne yaklaşık bir kilometre uzaklıkta yer alan taş ocağı köylüyü isyan ettirdi.

Altınbaş Köyü’nde maden kamyonlarının çıkardığı toza tepki gösteren köy sakinleri, yetkililerden bu duruma çözüm bulmasını istiyor.

Sağlıklarının bozulduğunu, hayvanlarının, ağaçlarının ve bahçelerinin zarar gördüğünü dile getiren köylüler, yaklaşık üç yıldır çektikleri toz çilesine isyan etti.

“TOZ BULUTUNDAN BIKTIK”

Özel bir şirkete ait olan taş ocağının kamyonlarının yoğun toz bulutu oluşturduğunu savunan köylüler, “Taş götüren kamyonların tozundan bıktık. Her taraf toz içerisinde. İlgili yerlere söylediğimiz halde yolları sulama yapmıyorlar. Lütfen sesimize kulak verin, bizi bu dertten kurtarın ” dedi.

