“Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin manevi bereketiyle yoğrulmuş bir coğrafyada İslam’a ancak bu kadar zarar verilebilirdi” diyen Yakup Taş, “İslami dayanışma adı altında ılımlı İslam’ı tezahür ettirmek ve gayrimüslim yönetimlere ‘biz sizler için bazı şeyleri güncellemeye, değiştirmeye hazırız’ mesajı ancak bu kadar net verilebilirdi” dedi.

İslam dini ile bağdaşmayan ne kadar uygulama varsa söz konusu oyunlarda kendini gösterdiğini kaydeden Taş, “Metalaştırılmaya çalışılan kadınlar, şehvet peşinde koşturulan erkekler ve kendinden geçmiş zevk ü sefaya dalmış bir topluluğun resmini İslam adı altında bir araya getirmek ancak bu kadar ironik ve korkunç olabilirdi. Bunlar da hayaldi sayelerinde gerçek oldu” ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Yakup Taş, konuyla ilgili yaptığı açıklamanın devamında şunları söyledi:

“Anlatmak istediğimizin açıkça anlaşılabilmesi amacıyla söylemlerimize şerh düşmek mecburiyeti içerisindeyiz. Bizler kişilerin kendi inanışları çerçevesinde istediklerini, başkalarının inanç ve özgürlüğüne müdahale etmeksizin yapmaları yahut yapabilmeleri noktasında herhangi bir gayri meşru bir engellemenin var olmasını savunmakta değiliz. Bizim derdimiz sporun yahut sporcuların engellenmesi de değildir. Bizim derdimiz İslam’ın çarpıklaştırılmasının engellenmesidir.

İslam Dünyası’nın içinde bulunmuş olduğu dertlerin çözümü voleybol oynatılarak, konser verilerek yahut diğer fiziksel performansların sergilenmiş olduğu yarışmalarla mı çözüme kavuşacaktır? Yahut İslam Dünyası’nın dayanışma bilincini spor müsabakaları mı güçlendirip kuracaktır? Bu sorularımız çerçevesinde verilecek cevap elbette hayır olacaktır. İslam Dünyası’nın ortak sorunlarından kurtulup tek çatı altında dayanışmalarını sağlayacak tek şey fikir birliği üzere İslam’ın emir ve yasaklarına riayet, ekonomik ve siyasi iş birliğidir. Bundan gayrısında çare ve çözüm harcamak boşa kürek çekmektir.

Milli Görüş ve Yeniden Refah Partisi’nin dayanışma anlayışında D-8’ler D-60’lar kurmak varken gömleği çıkaranların dayanışma anlayışında çalgılı çengili eğlenceler, ılımlaştırılmış ve esnetilmiş din kuralları vardır.

İslami dayanışma adı altında İslam dinine mugayir uygulamaları bünyesinde barından İslami Dayanışma Oyunlarına son verilmesi yahut isminin değiştirilmesi gerekliliğinin mevcut olduğunu basın ve kamuoyuna duyururuz.” (Haber Merkezi)

