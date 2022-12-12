Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Umut Radyo’da katıldığı “Çorum Güncesi” programında, Belediye’nin yeni binasına taşınmasıyla, taş binanın üst katının yine Başkanlık konuk kabul ve ağırlama makamı şeklinde korunacağını, alt katın ise yapım amacına uygun olarak kütüphaneye dönüştürüleceğini, yeni binada da Başkanlık makamının olacağını açıkladı.

YENİ YILA YENİ BİNA…

Belediye’nin yeni hizmet binası tamamlandı, temizlik çalışmalarına başlandı.

Başkan Aşgın, tefrişinin de kısa sürede tamamlanacağını ve Ocak ayında yeni binada hizmet verilmeye başlanacağını bildirdi.