Alınan bilgiye göre Çepni Mahallesi Çelik 3. Cadde üzerinde bulunan bir hurdacıda dayı-yeğen oldukları öğrenilen Rıza S.(37) ile Hüseyin S.(45) arasında bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine hurdalık içerisindeki Hüseyin S., üzerine koşan Rıza S.’ya tabancayla peş peşe ateş etti.

Durumun ihbarı üzerine olay yrine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vücuduna 4 mermi isabet ederek ağır yaralanan Rıza S., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Rıza S. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Yeğenini silahla vurduktan sonra olay yerinden kaçan Hüseyin S., polis ekiplerinin takibi ile kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.