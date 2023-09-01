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Alınan bilgiye göre Emirhan B. ile Berat Ö. arasında Ulukavak Mahallesi Selimiye 2. Sokak üzerinde bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın uzaması üzerine Emirhan B., olay yerinde bulunan Mustafa A."nın tüm engellemelerine rağmen yanında getirdiği pompalı tüfekle Berat Ö.'yü vurdu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Koluna isabet eden saçmalarla yaralanan Berat Ö., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.