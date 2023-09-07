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Olay Buharaevler Mahallesi Bişkek Caddesi ile Buhara 5. Cadde’nin kesiştiği yerde bulunan bir parkta meydana geldi.

Alınan bilgiye göre A.Ş. ile oğlu B.Ş. arasında bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Ş., üzerinde bulunan ekmek bıçağı ile babasını bıçakladı.

Durumun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı A.Ş., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

B.Ş. ise suç aleti silahla birlikte yakalanarak polis merkezine götürüldü.