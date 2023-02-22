Alınan bilgiye göre Gülabibey Mahallesi Ekin Caddesi üzerinde bulunan boş arsada Burak İ.(24), Osman E.B. ve Mücahit G., arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Çıkan tartışmada Burak İ., pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde vücuduna çok sayıda saçma isabet eden Burak İ.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan inceleme sonrası Burak İ.’nin cenazesi otopsi işlemleri için Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Öldürdükleri Burak İ.’ye ait 19 ABV 116 plakalı kamyonetle olay yerinden kaçan Osman E. B. İle Mücahit G., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yeri ekiplerince kamyonette yapılan aramada cinayette kullanıldığı tahmin edilen bir adet pompalı tüfek ele geçirildi.